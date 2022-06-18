Сенатор обвинила НАТО в усилении гибридной войны

Сенатор от Крыма Ковитиди обвинила НАТО в усилении гибридной войны

Саммит НАТО, который пройдет в конце июня в Мадриде, может привести к «непоправимым критическим преобразованиям» в Североатлантическом альянсе с соответствующими последствиями для членов военного блока. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает РИА Новости.

Она обвинила НАТО в усилении гибридной войны и указала на то, что новая стратегическая концепция НАТО является «очевидной дымовой завесой американской мировой экспансии».

«Затрагивая серьезных геополитических игроков – Китай и Россию, НАТО, осознавая свою надуманную значимость, умышленно усиливает уже существующую гибридную войну, рискуя перевести ее в опасную военную фазу», — пояснила Ковитиди.

В конце мая посол Италии Франческо Мария Тало заявил, что в новой стратегической концепции НАТО, которую примут на саммите альянса в Мадриде, будет изменен статус России, а также добавлен Китай. Кроме того, на саммите будет обсуждаться вопрос вступления в военный блок Финляндии и Швеции.

В прошлой версии стратегической концепции Североатлантического альянса, опубликованной в 2010 году, РФ рассматривалась в качестве партнера НАТО.