В Совфеде предупредили «увлеченную Украиной» Европу

Сенатор Пушков: «увлеченная Украиной» Европа забыла о грядущем куда более мощном кризисе

Сенатор Алексей Пушков предупредил «увлеченных Украиной» европейских лидеров о том, что грядет куда более мощный и серьезный кризис, по сравнению с которым судьба отдаленных территорий на юго-востоке Украины для большинства европейцев перестанет иметь какое-либо значение. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков, комментируя сообщения о надвигающейся на Европу волне аномальной жары, отметил, что большая часть из того, что сейчас волнует европейцев, перестанет быть важным. Тем не менее, по его словам, в западных странах давно утратили ощущение подлинных угроз.

Ранее главный аналитик «Открытие Инвестиции» по нефтегазовому сектору Алексей Кокин оценил влияние жары на спрос на российский газ в Европе. По его словам, жаркое лето может повысить в европейских странах спрос на газ и привести к росту поставок из России, тем более что необходимо продолжать заполнение европейских ПХГ. Согласно прогнозам, в текущем году жара может быть выше обычного уровня. По мнению аналитика, в связи с этим сокращение поставок газа из России может спровоцировать проблемы с водой, сбои поставок и производственных процессов.