Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде предупредили «увлеченную Украиной» Европу

Сенатор Пушков: «увлеченная Украиной» Европа забыла о грядущем куда более мощном кризисе

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков предупредил «увлеченных Украиной» европейских лидеров о том, что грядет куда более мощный и серьезный кризис, по сравнению с которым судьба отдаленных территорий на юго-востоке Украины для большинства европейцев перестанет иметь какое-либо значение. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков, комментируя сообщения о надвигающейся на Европу волне аномальной жары, отметил, что большая часть из того, что сейчас волнует европейцев, перестанет быть важным. Тем не менее, по его словам, в западных странах давно утратили ощущение подлинных угроз.

Ранее главный аналитик «Открытие Инвестиции» по нефтегазовому сектору Алексей Кокин оценил влияние жары на спрос на российский газ в Европе. По его словам, жаркое лето может повысить в европейских странах спрос на газ и привести к росту поставок из России, тем более что необходимо продолжать заполнение европейских ПХГ. Согласно прогнозам, в текущем году жара может быть выше обычного уровня. По мнению аналитика, в связи с этим сокращение поставок газа из России может спровоцировать проблемы с водой, сбои поставок и производственных процессов.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинский генерал рассказал о потере половины тяжелых вооружений ВСУ
Директор Эрмитажа рассказал о переместившемся в Европу Советском Союзе
В Совфеде предупредили «увлеченную Украиной» Европу
Посол России констатировал упадок американоцентричной модели мироустройства
В Подмосковье раскрыта схема краж у пенсионеров лжесоцработниками
Клинтон назвала условие для выхода США из НАТО
В США признали Байдена худшим президентом в XXI веке
Российское посольство отвергло обвинения Запада в «бряцании ядерным оружием»
ВСУ обстреляли трассу в Крым
Эксперт по недвижимости предупредил о «кладбищах» торговых центров в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.