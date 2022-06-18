В школах Николаева запретят использовать русский язык

С 1 сентября в школах Николаева вводится запрет на использование русского языка

С нового учебного года в школах украинского города Николаев вводится запрет на использование русского языка. Об этом объявила член исполкома николаевского горсовета Екатерина Стоколяс, ее цитирует ТАСС.

«С 1 сентября никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды», — заявила Стоколяс.

Ранее стало известно, что с 16 июля все сайты и компьютерные программы на Украине должны полностью перевести на государственный язык. Новые нормы обяжут владельцев всех информационных ресурсов, включая сайты и социальные сети, перевести их на украинский язык.

В январе на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которая регламентирует его использование в сфере печатных средств массовой информации. Согласно закону, отныне печатные СМИ могут издаваться и распространяться на любом другом иностранном языке в случае, если также издается тираж на украинском.