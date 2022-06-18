Сдавшийся в плен наемник из США Хюйн рассказал о коррупции в командовании украинских войск

Воевавший в составе украинских войск американский наемник Энди Хюйн раскрыл подробности о сдаче в плен российским войскам под Харьковом. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом RT, передает РИА Новости,

По словам Хюйна, он находился в составе отряда, который относился к разведывательному батальону. Его отряд назывался «Багет», потому что большинство в нем составляли французские граждане. Он рассказал, что украинские войска отступили и попросили обеспечить прикрытие. В то время как наемники обеспечивали прикрытие российские войска установили контроль над позицией, и они были вынуждены отступить, отметил Хюйн. «Мы были вынуждены отступить. Мой сослуживец и я три часа провели в окопе… Затем мы часов пять шли через лес. В конечном счете мы вышли на дорогу и сдались российским войскам», — добавил он.

Помимо этого, он подчеркнул, что, хотя западные СМИ и не говорят об этом, командование многих украинских подразделений коррумпировано, а сами войска плохо вооружены и подготовлены.

15 июня британское издание The Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми взятыми в плен гражданами США.