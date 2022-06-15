Двое наемников из США попали в плен на Украине

Двое бывших американских военных Дрюке и Хьюн попали в плен во время боя под Харьковом

Двое бывших военнослужащих из США Александр Дрюке и Энди Хьюн попали в плен во время проведения миссии под Харьковом. Об этом стало известно британской газете The Telegraph.

39-летний Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Хьюн были добровольцами в одном из регулярных подразделений украинской армии. Спецгруппа иностранных наемников Task Force Baguette опубликовала в Twitter заявление, что двое американцев, названных в посте Бама и Хейт, были захвачены в плен неделю назад. С ними не удается выйти на связь.

Бои под Харьковом

Сослуживец американцев раскрыл обстоятельства их попадания в плен. По его словам, они были частью отряда из десяти солдат, который был послан в город под Харьковом. Военный вспоминает, что отряд снабдили неточными данными о ситуации на местности. Согласно информации, украинский город был свободен от военных, однако в реальности его штурмовали российские войска.

Мы подозреваем, что они потеряли сознание либо от противотанковой мины, либо от стрелявшего по ним танка, потому что более поздние поисковые миссии не обнаружили ни их следов, ничего сослуживец

Военный сообщил, что российские войска превосходили числом украинский отряд. С российской стороны в боевых действиях принимали участие примерно 100 солдат, заявил он. Также использовались два танка Т72 и несколько боевых бронированных машин. The Telegraph уточняет, что американцы уничтожили один автомобиль выстрелом из гранатомета, а один из российских танков подорвался на противотанковой мине. Дрюке и Хьюн были взяты в плен российскими пехотинцами во время боя.

Судьба захваченных британских наемников

Дрюке и Хьюн не первые иностранные наемники, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попавшие в плен к россиянам. Британский наемник Шон Пиннер сдался в плен в Мариуполе вместе с другим британцем Эйденом Аслином в середине апреля. У них был боевой опыт в Сирии, при этом не в составе британской армии.

18 апреля они обратились к британскому премьеру Борису Джонсону с просьбой помочь обменять их на задержанного на Украине пророссийского политика Виктора Медведчука.

6 июня в рамках уголовного дела на заседании суда в Донецкой народной республике им были предъявлены обвинения. 9 июня их и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также совершении преступления группой лиц и приговорили к смертной казни. Украинская и британская сторона выступили против такого решения и потребовали освободить военных.