Путин заявил о планах увеличивать расходы на здравоохранение

Президент Путин анонсировал увеличение расходов на здравоохранение в ближайшие годы

В ближайшие годы доля расходов на развитие системы здравоохранения будет расти, заявил в ходе церемонии открытия медцентров в регионах президент России Владимир Путин, который принял участие в мероприятии по видеосвязи. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства добавил, что развитие сферы здравоохранения является одним из главных направлений деятельности для российских властей на всех уровнях.

«Это и высокотехнологичные федеральные центры, и ФАПы — мы видели сегодня открытие этих учреждений. За последние годы мы постоянно увеличиваем объем финансирования на эти цели», — добавил он, заверив, что расходы на здравоохранение будут увеличиваться.

Ранее Путин заявил, что необходимо задуматься о маленькой зарплате медиков со стажем и выстроить систему оплаты труда.