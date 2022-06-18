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Путин высказался о маленькой зарплате медиков со стажем

Президент Путин заявил о необходимости улучшить систему оплаты труда медиков в России

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Необходимо подумать о маленькой зарплате медиков со стажем и выстраивать систему оплаты труда. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в ходе видеоконференции, пишет ТАСС.

Глава государства также заявил, что нужно улучшить эту систему.

В ходе обращения к медицинским работникам Путин поблагодарил их за работу в зоне проведения российской спецоперации на Украине.

«Хочу особо обратиться к военным врачам, военфельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу госпиталей, к тем, кто, рискуя порой жизнью, жертвуя собой, оказывает медицинскую помощь под обстрелами на передовой. Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции!» — сказал он.

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Варвара Кошечкина
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