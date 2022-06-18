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Путину показали «специально подготовленных» пациентов в российской поликлинике

Путин спросил про «специально подготовленных» пациентов в новой российской поликлинике

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Врачи новой поликлиники в Новосибирске пошутили про пациентов, которых они хотели показать президенту России Владимиру Путину в ходе открытия новых объектов здравоохранения в субъектах. Трансляцию встречи главы государства с работниками здравоохранения ведет портал «Смотрим».

Сотрудники медучреждения рассказали президенту, что с сегодняшнего дня уже начинают работать с поступившими к ним пациентами. Путин уточнил, какие именно это пациенты — специально подготовленные или случайные. «Ну, в определенной степени специально подготовленные случайные», — ответила доктор, чем вызвала смех президента.

18 июня Путин открыл 19 медицинских объектов по всей стране.

Президент также поздравил медиков с наступающим Днем медицинского работника. Помимо этого, глава государства поблагодарил российских медиков за участие в спецоперации на Украине.

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Варвара Кошечкина
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