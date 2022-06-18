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Директор Эрмитажа рассказал о переместившемся в Европу Советском Союзе

Директор Эрмитажа Пиотровский рассказал о приказе западным музеям разорвать отношения с РФ

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о приказе западным музеям разорвать отношения с Россией после начала спецоперации на Украине. Об этом он поведал «Известиям».

«Дело в том, что в Европу переместился Советский Союз. Приказ министра культуры — и государственные учреждения, музеи начинают со слезами на глазах рвать с нами отношения. Все то же самое, что было 50 лет тому назад у нас», — заявил он.

4 марта стало известно, что Государственный Эрмитаж досрочно завершил выставку «Русский авангард. Революция в искусстве» в Эрмитаже Амстердама. Музей в Санкт-Петербурге досрочно закрыл экспозицию и вернул все экспонаты в Россию. Ранее планировалось, что выставка будет работать до января 2023 года. В российском Эрмитаже заявили, что на их решение повлиял «беспрецедентный уровень давления, с которым в нынешней политической ситуации столкнулись коллеги в выставочном центре "Эрмитаж Амстердам"».

За день до этого Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с российским Эрмитажем. Музей Нидерландов отказался от сотрудничества на фоне ситуации на Украине. В заявлении учреждения говорилось, что сотрудничество с российским Эрмитажем было гармоничным, но «у них не было другого выбора».

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Марина Совина
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