Стало известно о покушении на главу УСИН по Херсонской области
Украинские террористы совершили покушение на главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева. Об этом РИА Новости заявил источник в российском силовом ведомстве.
Как стало известно собеседнику агентства, в результате покушения Соболев ранен — его госпитализировали. Жизни главы УСИН по Херсонской области ничего не угрожает.
Источник в российском силовом ведомстве сообщил, что террористы установили взрывное устройство на месте парковки личного автомобиля Соболева.
Ранее на мэра подконтрольного российским силам Энергодара Андрея Шевчика было совершено покушение. Неизвестные установили взрывчатку в электрощитовой подъезда дома главы города и дистанционно привели взрывное устройство в действие. Глава городской администрации был доставлен в реанимацию.