Стало известно о покушении на главу УСИН по Херсонской области

На Украине совершили покушение на главу УСИН по Херсонской области Соболева, он ранен

Украинские террористы совершили покушение на главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева. Об этом РИА Новости заявил источник в российском силовом ведомстве.

Как стало известно собеседнику агентства, в результате покушения Соболев ранен — его госпитализировали. Жизни главы УСИН по Херсонской области ничего не угрожает.

Источник в российском силовом ведомстве сообщил, что террористы установили взрывное устройство на месте парковки личного автомобиля Соболева.

Ранее на мэра подконтрольного российским силам Энергодара Андрея Шевчика было совершено покушение. Неизвестные установили взрывчатку в электрощитовой подъезда дома главы города и дистанционно привели взрывное устройство в действие. Глава городской администрации был доставлен в реанимацию.