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Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве мэра украинского Энергодара

Раненый в результате взрыва мэр украинского Энергодара Шевчик находится в реанимации

Фото: РИА Новости

Глава города Энергодар в Запорожской области Украины Андрей Шевчик, пострадавший при взрыве, находится в реанимации. О состоянии украинского мэра сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

«Был взрыв, в результате глава городской администрации находится в реанимации, других подробностей пока нет», — сказал собеседник агентства.

В воскресенье, 22 мая, стало известно о ранении Шевчика в результате взрыва в подъезде его дома. По данным собеседника ТАСС, сработало самодельное взрывное устройство направленного действия, которое неизвестные заложили в электрощитовом шкафу. «Взрыв прогремел в подъезде жилого дома, когда мэр входил», — пояснил источник.

По его словам, помимо самого мэра, ранения получили и двое его охранников. Другие детали об их состоянии не приводятся.

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Варвара Кошечкина
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