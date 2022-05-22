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Мэр украинского Энергодара получил ранение в результате взрыва

Мэр украинского Энергодара Шевчик и двое его охранников ранены в результате взрыва

Фото: РИА Новости

Мэр украинского города Энергодар в Запорожской области Андрей Шевчик был ранен в результате взрыва в подъезде его дома. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, сработало самодельное взрывное устройство направленного действия, которое неизвестные заложили в электрощитовом шкафу. «Взрыв прогремел в подъезде жилого дома, когда мэр входил», — пояснил источник.

Он отметил, что, помимо самого Шевчика, ранения получили и двое его охранников. Другие детали об их состоянии не приводятся.

При этом собеседник ТАСС рассказал, что ранее в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от «украинской стороны».

Ранее в мае экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) получила задачу «отработать» всех, кто публично выступал с критикой президента Украины Владимира Зеленского или командования украинских войск, а также обращался с просьбами о спасении близких.

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Варвара Кошечкина
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