Экс-депутат Рады Кива заявил о запугивании критиков президента Зеленского со стороны СБУ

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) получила задачу «отработать» всех, кто публично выступал с критикой президента Украины Владимира Зеленского или командования украинских войск, а также обращался с просьбами о спасении близких. Об этом ему стало известно от источника в спецслужбах, пишет Кива в своем Telegram-канале.

Также, как утверждает Кива, украинская контрразведка в срочном порядке проведет работу с младшим командным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предмет выявления недовольных и потенциальных дезертиров.

По его словам, особое внимание обращают на критику военного руководства, участвующего в военных действиях на луганском направлении, где армия сейчас несет большие потери. «Гражданских запугивают государственной изменой, военных заставляют молчать трибуналом», — заявил Кива.

Ранее Кива сообщил о том, что оппоненты Зеленского могут попытаться сменить власть на Украине, обвинив президента в поражении в Мариуполе. По его словам, в офисе президента понимают нависшую опасность и готовят репрессии по отношению к тем, кто потенциально несет угрозу для власти изнутри.

Бывший депутат также обвинил президента Украины в стирании страны ради интересов Запада. По его мнению, Зеленский не заинтересован в мирном решении сложившейся ситуации, поскольку захотел создать «прозападную Украину».