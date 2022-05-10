Экс-депутат Рады заявил о попытке оппонентов Зеленского сменить власть в стране

Бывший депутат Рады Кива: оппоненты Зеленского могут попытаться сменить власть

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что оппоненты президента страны Владимира Зеленского могут попытаться сменить власть на Украине, обвинив его в поражении в Мариуполе. Об он сообщил в своем Telegram-канале.

«После уничтожения группировки ВСУ в Мариуполе и окружения — фактического поражения украинских войск, а это тысячи новых жертв в Луганской области, оппоненты Зеленского предпримут попытку сместить его от власти, обвинив в гибели тысяч украинских солдат, которых кинули умирать или попросту списали», — говорится в сообщении экс-депутата.

По словам Кивы, офис президента понимает нависшую опасность военного переворота и готовит репрессии по отношению к тем, кто потенциально несет угрозу власти изнутри.

Ранее сообщалось, что украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) назвала незаконным запрет на Украине ряда политических сил. В политсиле заявили, что считают незаконным решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о приостановке деятельности ряда партий, в том числе ОПЗЖ, и сообщили о готовности оспаривать его.

