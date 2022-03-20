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На Украине отреагировали на запрет оппозиционных партий

В ОПЗЖ назвали незаконным запрет ряда партий на Украине

Фото: РИА Новости

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) назвала незаконным запрет на Украине ряда политических сил. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ОПЗЖ.

В политсиле заявили, что считают незаконным решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о приостановке деятельности ряда партий, в том числе ОПЗЖ, и сообщили о готовности оспаривать его.

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В «Оппозиционной платформе» также обвинили украинское руководство в том, что вместо «политического диалога, поиска компромисса и путей объединения страны» оно «сделало ставку на рейдерство, запугивание, репрессии и расправу над своими оппонентами».

«Все обвинения в адрес нашей партии придуманы властью с целью оправдать свои неадекватные действия. Единственное объяснение такого шага власти — незаконное политическое рейдерство и недобросовестная политическая борьба со своим главным оппонентом», — подчеркнули в партии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СНБО приостановил деятельность оппозиционных политических партий на время военного положения в стране. В перечень попавших под ограничение политсил вошли ОПЗЖ, «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты» и «Блок Владимира Сальдо».

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Алевтина Запольская
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