Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленского обвинили в «стирании» страны ради интересов Запада.

Экс-депутат Рады Кива: Зеленскому нужны ожесточенные бои и максимальное количество жертв
Илья Кива

Илья Кива. Фото: РИА Новости

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале обвинил президента Украины Владимира Зеленского в стирании страны ради реализации интересов Запада.

Политик отметил, что главу государства «больше не интересует сохранность жизней и прекращения боевых действий» в южных, восточных и центральных регионах. По его словам, воинственные и категоричные заявления, которые звучат из Киева, доказывают, что украинский лидер не заинтересован в мирном решении сложившейся ситуации, поскольку захотел создать «прозападную Украину» на части территории бывшей советской республики.

Кива добавил, что президенту Украины нужны «ожесточенные бои и максимальное количество жертв» для оправдания нового плана. «Украинское руководство больше не интересует сохранность жизней и прекращения боевых действий на востоке и юге, а в последствии и в центре страны, они их уже списали. И Киев тоже», — заявил он.

Экс-депутат Рады подчеркнул, что действия властей Украины в настоящее время направлены на нанесения максимального ущерба инфраструктуре городов и промышленным объектам, «которые в последствии попадут под контроль России». «Страшно смотреть как целый народ и страну просто стирают для реализации интересов Запада», — написал политик.

21 апреля Кива, ранее просивший политическое убежище в России, захотел получить российское гражданство. «Я дисциплинированный, сильный человек, который осознает ответственность за свои поступки, готов встать в строй России и продолжить борьбу за интересы наших братских народов. Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином РФ», — написал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз призвали подготовить седьмой пакет антироссийских санкций
Популярный стримминговый сервис оказался в центре судебного разбирательства
Укушенную гадюкой школьницу в тяжелом состоянии госпитализировали в Подмосковье
Зеленского обвинили в «стирании» страны ради интересов Запада.
Байден попросил параолимпийца-колясочника не прыгать
В России подорожали новостройки
Замдиректора тюрьмы влюбилась в заключенного и сбежала вместе с ним
В России рассказали о последствиях расширения НАТО
Доктор Мясников назвал причину распространенности подагры среди россиян
В России предложили по-новому распределять налог на прибыль компаний
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.