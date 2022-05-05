Зеленского обвинили в «стирании» страны ради интересов Запада.

Экс-депутат Рады Кива: Зеленскому нужны ожесточенные бои и максимальное количество жертв

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале обвинил президента Украины Владимира Зеленского в стирании страны ради реализации интересов Запада.

Политик отметил, что главу государства «больше не интересует сохранность жизней и прекращения боевых действий» в южных, восточных и центральных регионах. По его словам, воинственные и категоричные заявления, которые звучат из Киева, доказывают, что украинский лидер не заинтересован в мирном решении сложившейся ситуации, поскольку захотел создать «прозападную Украину» на части территории бывшей советской республики.

Кива добавил, что президенту Украины нужны «ожесточенные бои и максимальное количество жертв» для оправдания нового плана. «Украинское руководство больше не интересует сохранность жизней и прекращения боевых действий на востоке и юге, а в последствии и в центре страны, они их уже списали. И Киев тоже», — заявил он.

Экс-депутат Рады подчеркнул, что действия властей Украины в настоящее время направлены на нанесения максимального ущерба инфраструктуре городов и промышленным объектам, «которые в последствии попадут под контроль России». «Страшно смотреть как целый народ и страну просто стирают для реализации интересов Запада», — написал политик.

21 апреля Кива, ранее просивший политическое убежище в России, захотел получить российское гражданство. «Я дисциплинированный, сильный человек, который осознает ответственность за свои поступки, готов встать в строй России и продолжить борьбу за интересы наших братских народов. Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином РФ», — написал он.