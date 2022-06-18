Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Власти подтвердили покушение на начальника УСИН Херсонской области

Власти подтвердили покушение на начальника УСИН Херсонской области Соболева с помощью СВУ

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Власти Херсонской области подтвердили, что на начальника УСИН по региону совершили покушение. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Сегодня совершено покушение на начальника [регионального управления] службы исполнения наказаний Евгения Соболева. По предварительным данным, взорвалось самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами», — сказал Сальдо.

По его словам, Соболев находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Сальдо утверждает, что украинские власти хотят помешать налаживанию мирной жизни в Херсонской области.

О покушении на Соболева стало известно в субботу, 18 июня. Тогда источники российских агентств сообщали, что украинские террористы установили самодельное взрывное устройство (СВУ) на месте парковки личного автомобиля начальника УСИН.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Кадыров резко высказался о лидерах ОДКБ после отказа Казахстана признать Донбасс
Россиянам предложили альтернативу западным сериалам
Алиханов назвал незаконными действия Литвы по ограничению транзита в Калининград
Назван лучший игрок «Спартака» в сезоне по версии болельщиков
Власти подтвердили покушение на начальника УСИН Херсонской области
Диетолог назвала допустимое количество клубники и черешни в день
Турции предсказали инфляцию под 80 процентов
В Германии пообещали устранить причины сокращения поставок по «Северному потоку»
Сотрудники МЧС погибли в результате обстрела Донецка
Стало известно об отказе Фьюри во въезде в США из-за связей с наркобароном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.