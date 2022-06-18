Власти подтвердили покушение на начальника УСИН Херсонской области Соболева с помощью СВУ

Власти Херсонской области подтвердили, что на начальника УСИН по региону совершили покушение. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Сегодня совершено покушение на начальника [регионального управления] службы исполнения наказаний Евгения Соболева. По предварительным данным, взорвалось самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами», — сказал Сальдо.

По его словам, Соболев находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Сальдо утверждает, что украинские власти хотят помешать налаживанию мирной жизни в Херсонской области.

О покушении на Соболева стало известно в субботу, 18 июня. Тогда источники российских агентств сообщали, что украинские террористы установили самодельное взрывное устройство (СВУ) на месте парковки личного автомобиля начальника УСИН.