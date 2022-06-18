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В Минобороны заявили о постановочных съемках о российских обстрелах

Минобороны РФ сообщило о 40 актерах в Николаеве для постановочных съемок об обстрелах РФ

В Минобороны сообщили о постановочных съемках украинских спецслужб о якобы разрушенных из-за обстрелов Вооруженных сил РФ домах в Николаеве. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

«В постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США», — утончил генерал.

По словам представителя Минобороны, в скором времени отснятые ролики распространят в украинских и западных СМИ с обвинением российской армии в неизбирательных ударах по гражданским объектам.

«Вооруженные силы Российской Федерации исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры», — сказал Мизинцев.

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