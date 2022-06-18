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В США признали Байдена худшим президентом в XXI веке

Экс-сенатор Тед Харви назвал Байдена худшим президентом США в XXI веке
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви назвал нынешнего президента США Джо Байдена худшим главой государства в 21-м веке. Об этом он написал в своей статье для The Washington Times.

По его словам, даже бывший президент Барак Обама по сравнению с Байденом выглядит оглушительно успешным, хотя он таким и не был. Харви отметил, что Соединенные Штаты со времен экс-главы государства Джимми Картера не возглавлялись такой потрясающе некомпетентной, неэффективной и жалкой администрацией. Он добавил, что нынешнее правительство — это комедия ошибок, в которой нет ничего смешного.

Экс-сенатор напомнил, что инфляция в США сейчас находится на самом высоком уровне с 1980 года, а также о пограничном кризисе, нелегальной миграции и событиях вокруг Афганистана. Он резюмировал, что администрация Байдена терпит неудачи по всем показателям, а у республиканцев есть все шансы в этом году одолеть президента-демократа.

Ранее американский комик и политический обозреватель Джимми Дор прокомментировал слова Байдена, объяснившего рекордную для страны инфляцию «подорожанием Путина». Дор выразил мнение, что к ослаблению доллара и росту цен приводит именно политика главы Белого дома и приближенных к нему американских финансово-промышленных элит, а не решения Москвы. «И он обвиняет в этом чужую страну», — пристыдил он Байдена. Комик отметил, что если бы подобное заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп, то об этом шутили бы «каждый день в вечерних новостях».

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Марина Совина
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