Обозреватель Дор пристыдил Байдена, объяснившего инфляцию в стране «подорожанием Путина»

Американский комик и политический обозреватель Джимми Дор прокомментировал слова президента США Джо Байдена, объяснившего рекордную для страны инфляцию «подорожанием Путина». Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Fox News, пишет РИА Новости.

Дор выразил мнение, что к ослаблению доллара и росту цен приводит именно политика главы Белого дома и приближенных к нему американских финансово-промышленных элит, а не решения Москвы. «И он обвиняет в этом чужую страну», — пристыдил он Байдена. Комик отметил, что если бы подобное заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп, то об этом шутили бы «каждый день в вечерних новостях».

Ранее американский телеведущий телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой назвал виновных в топливном кризисе в США. Он почеркнул, что это просчет президента Джо Байдена, а не следствие действий других стран, в том числе российского лидера Владимира Путина.

10 июня Джо Байден заявил о существовании в США «налога Путина». «Мы никогда не видели ничего подобного "налогу Путина" сразу на еду и бензин», — подчеркнул он, комментируя майские данные о рекордной за более чем 40 лет инфляции в стране. До этого Байден называл рекордную инфляцию в США проклятием и «подорожанием Путина» как последствие украинского кризиса, отрицая инфляционную накачку экономики во время пандемии коронавируса.