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Байден заявил о существовании в США «налога Путина»

Президент США Байден заявил, что американцы платят «налог Путина» на еду и бензин
Джо Байден

Джо Байден. Фото: РИА Новости

Американский президент Джо Байден заявил, что граждане США платят «путинский налог» на топливо и продукты питания, пишет Bloomberg.

После публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет, лидер США обвинил в проблемах страны российского коллегу Владимира Путина и рассказал о существовании «налога Путина». «Мы никогда не видели ничего подобного "налогу Путина" сразу на еду и бензин», — подчеркнул он.

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В пятницу, 10 июня, стало известно, что по итогам мая годовая инфляция в США неожиданно разогналась до 8,6 процента и стала максимальной с прошлого века, побив рекорд декабря 1981 года.

9 июня Байден назвал рекордную инфляцию в США проклятием. Также администрация президента США называет повышение цен «подорожанием Путина».

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Марина Совина
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