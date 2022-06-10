Байден заявил о существовании в США «налога Путина»

Президент США Байден заявил, что американцы платят «налог Путина» на еду и бензин

Американский президент Джо Байден заявил, что граждане США платят «путинский налог» на топливо и продукты питания, пишет Bloomberg.

После публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет, лидер США обвинил в проблемах страны российского коллегу Владимира Путина и рассказал о существовании «налога Путина». «Мы никогда не видели ничего подобного "налогу Путина" сразу на еду и бензин», — подчеркнул он.

В пятницу, 10 июня, стало известно, что по итогам мая годовая инфляция в США неожиданно разогналась до 8,6 процента и стала максимальной с прошлого века, побив рекорд декабря 1981 года.

9 июня Байден назвал рекордную инфляцию в США проклятием. Также администрация президента США называет повышение цен «подорожанием Путина».