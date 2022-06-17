В США назвали виновных в топливном кризисе в стране

Телеведущий Карлсон заявил, что в топливном кризисе в США виноват Байден, а не Путин

Американский телеведущий телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой назвал виновных в топливном кризисе в США. Он почеркнул, что это просчет президента Джо Байдена, а не следствие действий других стран, в том числе российского лидера Владимира Путина.

Журналист отметил, что в настоящее время следует провести причинно-следственную связь между происходящим и решениями политиков. В качестве примера он привел ситуацию с ценами на бензин, которую, по его словам, можно охарактеризовать как катастрофу.

Карлсон напомнил, что во время президентских праймериз Демократической партии в 2019 году Байден обещал покончить с ископаемым топливом. «Конец ископаемого топлива, основы всей американской экономики? Как мы собираемся это сделать и почему? Байден снова и снова ничего не объяснял, потому что никто не верил, что он на самом деле выиграет выборы. Никто тогда и не подумал спросить», — указал телеведущий.

Он отметил, что американский лидер действительно начал делать то, что обещал, а именно запретил бурение скважин, в том числе на шельфе, заблокировал возможность для нефтяного сектора вести бизнес, а затем ввел нефтяное эмбарго как ответ на спецоперацию России на Украине.

Карлсон добавил, что после этого бензин стал стоить более пяти долларов за галлон, инфляция достигла рекордных показателей, Индия и Китай получили больше дешевой российской нефти, а рубль укрепился. «Таким образом, разбогатели все, кроме нас. Мы стали беднее. Таковы факты», — резюмировал телеведущий.

10 июня президент США Джо Байден заявил о существовании в США «налога Путина». «Мы никогда не видели ничего подобного "налогу Путина" сразу на еду и бензин», — подчеркнул он, комментируя майские данные о рекордной за более чем 40 лет инфляции в стране.

До этого Байден называл рекордную инфляцию в США проклятием и «подорожанием Путина» как последствие украинского кризиса, отрицая инфляционную накачку экономики во время пандемии коронавируса.