Политику премьера Италии Драги раскритиковали на акциях протеста

ТАСС: демонстранты раскритиковали политику премьера Италии Драги на акциях протеста в Риме

Недовольные политикой итальянского правительства демонстранты вышли на митинг в центре Рима с критикой в адрес премьер-министра Марио Драги. Об этом пишет ТАСС.

Участие в акции протеста приняли несколько сотен человек. Они держали в руках флаги с символикой партий, а также большой транспарант с лозунгами против НАТО и Евросоюза. К демонстрантам также присоединились ряд политических организаций и партий.

Среди требований протестующих был выход Италии из НАТО и отмена антироссийских санкций. На площади организаторы возвели небольшую сцену, на которой был развернут баннер «Драги подвергает опасности итальянский народ». Организаторы манифестации выступили против антироссийских санкций, «которые бьют по Италии сильнее, чем по другим странам», и против втягивания страны в конфликт, в том числе путем направления новых вооружений.

«Санкции, оборонительное оружие, наступательное оружие, ни одного упоминания слова "мир" и экономических и социальных условий нашей страны, позор!», — подчеркнул лидер итальянских коммунистов Марко Риццо.

Акции протеста также прошли в 20 крупных городах Италии, в том числе в Милане, Турине, Неаполе, Флоренции. Так, выступая на митинге в Турине, представитель партии «Единая Италия» Амедео Авондет заявил, что власти страны не интересуют интересы народа.

«В Италии в абсолютной бедности живут 5,6 миллиона жителей, 10 процентов находятся на грани голода. Но Драги все это не интересует: он не представляет интересы итальянского народа, он марионетка в руках НАТО», — заявил Авондет на акции в Турине.

Ранее 18 июня масштабная акция протеста началась в Лондоне. Тысячи человек вышли на улицы на фоне кризиса уровня жизни и рекордной инфляции в Великобритании. Протестующие недовольны мерами, которые правительство предпринимает для урегулирования экономического кризиса.