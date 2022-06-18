В Лондоне протестующие вышли на улицы на фоне рекордной инфляции

Sky News: демонстранты вышли на акции протеста в Лондоне на фоне рекордной инфляции

Масштабная акция протеста началась в Лондоне. Тысячи человек вышли на улицы на фоне кризиса уровня жизни и рекордной инфляции в Великобритании. Об этом пишет Sky News.

Как передает телеканал, протестующие недовольны мерами, которые правительство предпринимает для урегулирования экономического кризиса. Они призывают к дополнительным действиям в борьбе с инфляцией и ростом стоимости жизни.

По словам организатора акции, Британского конгресса тред-юнионов (The Trades Union Congress, TUC — прим. «Ленты.ру»), работники страдают от «самого длительного и жесткого» сокращения доходов в истории.

Ожидается, что участие в демонстрации примут десятки тысяч человек, в их числе — лидеры профсоюзов и представители различных общественных организации. Также к протестующим уже присоединились некоторые члены оппозиционной Лейбористской партии.

Как сообщает Sky News, участники акции направились в сторону Парламентской площади в районе Вестминстер. Они несут плакаты с надписью «покончите с топливной бедностью, утеплите дома прямо сейчас», а также поют песни, в том числе «I Need A Dollar» и «Money, Money, Money».

В конце мая глава банка Великобритании Эндрю Бейли констатировал, что британская экономика переживает «апокалиптический» рост цен, а Банк Великобритании не способен устранить внешние причины шокирующей инфляции. В свою очередь, эксперты Daily Mail предрекли Британии сильнейший экономический шок с 1973 года из-за цен на нефть.

