RUTUBE на ПМЭФ-2022 провел более 80 онлайн-трансляций и 15 мероприятий

ПМЭФ-2022: RUTUBE организовал более 80 онлайн-трансляций и 15 собственных мероприятий

Завершился 25 Петербургский международный экономический форум. Центральной темой юбилейного года стала трансформация всех сфер жизни общества в условиях новых реалий. На RUTUBE было проведено более 80 онлайн-трансляций, 15 собственных мероприятий с участием более 30 спикеров. Были также организованы деловая сессия, интерактивная инсталляция на Дворцовом мосту и многое другое.

Программа RUTUBE в рамках работы стенда «Газпром-Медиа Холдинга» была посвящена медиаиндустрии: защите медийного цифрового пространства, эффективной контентной стратегии, блогингу, влиянию диджитал-среды на форматы и взаимодействие с аудиторией.

В деловой сессии видеохостинга «Информационная борьба: защита национального медийного суверенитета». приняли участие генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, начальник управления президента России по развитию информационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, генеральный директор RUTUBE Александр Моисеев, директор по исследованиям и разработке «Лаборатории Касперского» Антон Иванов, генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов, заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов, вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов, а также генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

«Проблема кибербезопасности стоит остро во всех странах и во всех компаниях без исключения. И абсолютной безопасности не существует. Это вопрос того, в какой момент кто-то не окажется очередной мишенью в новом измерении военных действий. Именно поэтому сейчас, перед лицом растущих киберугроз, задачи повышения кибербезопасности и конфиденциальности информации имеют первостепенную важность. И только объединив усилия и наши компетенции, мы можем совместно противостоять вызовам текущей ситуации», — отметил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

Генеральный директор RUTUBE Александр Моисеев рассказал, какие задачи стоят перед видеохостингом после майской кибератаки: «RUTUBE — сложная гиперконвергентная сеть. Взломать ее сложно, единовременно удалить все — вообще невозможно. В офисе RUTUBE 9 мая собралась вся «кибергруппировка» — лучшие ИТ-специалисты страны. За 50 часов мы подняли сервис на 99 процентов. Важно понимать, что количество закладок, которые в дальнейшем могли привести к необратимым последствиям, было огромным. И мы их удалили. Мы находим новые пути развития недопустимых событий. На RUTUBE мы отлавливали уже вторую попытку проникновения. Так как мы предполагали такой вариант развития событий, мы успешно их отразили. Мы должны вместе смотреть в одну сторону».

Продолжили тему кибербезопасности и цифрового суверенитета амбассадоры RUTUBE Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) в сессии «Один в поле воин: защита цифровых границ России». Их гостями стали директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова и депутат Государственной Думы Антон Горелкин.

«Если мы говорим о цифровом суверенитете, мы должны точно создавать свои независимые платформы. Соцсети и видеохостинги не должны попадать под внешнее влияние. Пока они не набирают на должном уровне высоту, однако сейчас идет плотная работа над совершенствованием площадок», — сказала директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

В сессии «Платформы для блогеров: новые возможности» генеральный продюсер RUTUBE Давид Кочаров пригласил авторов цифрового контента на видеохостинг: «RUTUBE — это площадка для тех, кто хочет творить контент. Чуть более профессиональный, чуть более долгий. Наше направление — это шоу: от интервью и документальных фильмов до веб-сериалов и развлекательных шоу привычного формата».

«С RUTUBE планов много, мы уже сотрудничаем. Начали взаимодействие на проекте «ТопБЛОГ», продолжим — с конкурсом «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» в части технологического усовершенствования видеохостинга, — подчеркнул генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По поводу образовательной истории — поделюсь данными исследования. В начале года мы опросили 6 тысяч россиян на тему самореализации и получили следующие результаты. Среди тех, кто уже не является студентом, 18 процентов иногда проходят дополнительное обучение, а каждый пятый делает это регулярно, не менее 1 раза в год. При этом большинство россиян (77 процентов) хотели бы продолжать обучение, чтобы узнать новое, расширить кругозор, сменить деятельность и получить возможность карьерного роста. Среди респондентов в возрасте 25–34 лет хотели бы продолжить обучение 87 процентов».

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский рассказал об онлайн-проектах Эрмитажа, которые позволят большему количеству людей прикоснуться к искусству в разных уголках страны и мира: «Ввозить экспонаты скоро перестанут — слишком опасно и дорого. Мы должны доходить до людей через облака. Наша новая программа — «Небесный Эрмитаж». Мы будем создавать облачные сервисы и показывать все зрителям онлайн. Также мы таким образом доберемся до тех, кто не может физически приехать в Эрмитаж. Во время ковида это было частично реализовано».

За время форума RUTUBE провел 34 собственных онлайн-трансляции и более 50 партнерских (совместно с Первым каналом, ТАСС, РИА Новости, РБК, НТВ, «Россией 24», RT на русском), в том числе трансляцию пленарного заседания с участием президента России Владимира Путина.

Важным культурно-историческим событием этого года стало 350-летие со дня рождения Петра I. Юбилей Великого императора RUTUBE отметил презентаций совместного с компанией «ЯРКО» анимационного проекта «Лесенка знаний: мастерство».

RUTUBE сделал подарок гостям форума, туристам и жителям Северной столицы. Все дни форума прохожие могли наблюдать на Дворцовом мосту музыкально-интерактивную инсталляцию — проекцию в виде взлетающей ракеты, символа кнопки «В ТОП». В конце ролика зрителей ждало признание в любви Санкт-Петербургу.

Записи ключевых событий форума можно посмотреть в специальном разделе «ПМЭФ-2022» на RUTUBE.