Сомнения Медведева о возобновлении переговоров России и Украины объяснили

Политолог Коньков напомнил о неудачном опыте переговоров между Россией и Украиной

Прошлый опыт переговоров России и Украины не был удачным. Обещания с украинской стороны так и не были выполнены, напомнил кандидат политических наук Александр Коньков. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил сомнения зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева относительно возобновления переговорного процесса.

«Анализ переговорной активности»

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отреагировал на слова главы украинской делегации Давида Арахамии. «Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить», — написал Медведев.

«Анализ переговорной активности украинской стороны может осуществляться не только на основании последних месяцев, но и на опыте встреч в "нормандском формате" и так далее. Такого рода багаж информации дает мало оптимизма относительно успешности подобного рода переговоров», — считает Коньков.

Мне кажется, что достаточно пессимистичны оценки относительно достижения каких-то результатов по этой части Александр Коньков политолог

Политолог напомнил, что в последние месяцы украинская сторона дистанцировалась от желания вести переговоры с Россией. Он объяснил, с чем это связано.

«На разных уровнях подчеркивается то, что Украина не будет вести переговоры со своей слабой позиции на поле боя, что ей нужно получить преимущество, чтобы подключиться в переговоры и достигать там каких-то договоренностей», — сказал он.

«Противоречивые высказывания»

Александр Коньков убежден, что внутри самого украинского общества мнения относительно переговорного процесса разделились.

«Слишком много противоречивых высказываний звучит в первую очередь изнутри киевского режима — от людей, обладающих разными полномочиями. В этом смысле уповать надо на тот переговорный опыт, который уже сложился», — добавил политолог.

«Окрик с Запада»

Единственное, что может ускорить вовлечение украинского руководства в переговоры, — это окрик с Запада, в первую очередь со стороны США, уверен Коньков.

Если будет дана такого рода команда, то хочешь не хочешь, на компромисс идти придется. Но пока такого рода окриков мы не наблюдаем Александр Коньков политолог

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта.