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СК сообщил о задержании двух командиров ВСУ

СК сообщил о задержании командиров ВСУ, отдававших приказы об обстреле домов в ЛНР

Фото: РИА Новости

Задержаны два командира Вооруженных сил Украины (ВСУ), отдававшие приказы об обстреле домов в Луганской народной республике (ЛНР), Об этом сообщает Следственный комитет России, пишет ТАСС.

По данным СК, задержанные — старший офицер на батарее 115-й отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба ВСУ лейтенант Илья Масличенко и военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты старший матрос Евгений Вахненко. Их подозревают в жестоком обращении с мирным населением.

«Масличенко и Вахненко задержаны, в ближайшее время с ними будут проводиться следственные действия», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что с 24 февраля по 3 марта Масличенко отдавал приказы об обстрелах жилых домов и мест общего пользования в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах. Кроме того, установлено, что 4 марта Вахненко из вверенного ему автомата АК-74 выстрелил в мирного жителя населенного пункта Волонтеровка, мужчина погиб на месте.

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Варвара Кошечкина
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