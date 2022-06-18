Рогозин рассказал о сроках запуска спутников частной компании «Спутникс»

Дмитрий Рогозин: спутники компании «Спутникс» могут запустить в конце 2022-2023 годах

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о сроках запуска спутников частной компании «Спутникс». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогозина, объекты могут быть выведены на орбиту в конце 2022-го — начале 2023 года. «Несколькими пусками мы готовы как попутную нагрузку выводить эти космические аппараты в знак поддержки частной инициативы по очень льготным ценам», — заявил гендиректор «Роскосмоса».

Ранее Дмитрий Рогозин подсчитал количество российских спутников, указав на то, что на околоземной орбите их находится очень мало. По его словам, у страны есть около 160 спутников гражданского и военного назначения.