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Рогозин рассказал о сроках запуска спутников частной компании «Спутникс»

Дмитрий Рогозин: спутники компании «Спутникс» могут запустить в конце 2022-2023 годах
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о сроках запуска спутников частной компании «Спутникс». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогозина, объекты могут быть выведены на орбиту в конце 2022-го — начале 2023 года. «Несколькими пусками мы готовы как попутную нагрузку выводить эти космические аппараты в знак поддержки частной инициативы по очень льготным ценам», — заявил гендиректор «Роскосмоса».

Ранее Дмитрий Рогозин подсчитал количество российских спутников, указав на то, что на околоземной орбите их находится очень мало. По его словам, у страны есть около 160 спутников гражданского и военного назначения.

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Марина Совина
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