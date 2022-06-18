ФАС назвала парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в России

Глава ФАС Шаскольский назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в России

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в России. Об этом сообщает РБК.

По его словам, цены на авиакеросин растут несмотря на снижение спроса. «Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — подчеркнул он.

Шаскольский отметил, что на цены на авиабилеты данная ситуация в настоящее время не влияет. Он отметил, что этому способствует действующий механизм демпфера, за счет чего авиакомпаниям возвращается часть средств.

Ранее сообщалось, что рост цен на нефть грозит авиаперевозчикам серьезным увеличением расходов на топливо. Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 6 июня выросла на 4,8 процента, до 65,5 тысячи рублей за тонну, максимально приблизившись к рекордным мартовским показателям.

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