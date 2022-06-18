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ВСУ обстреляли трассу в Крым

ВГА Запорожской области обвинила ВСУ в повреждении трассы Москва-Симферополь
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе обстрела города Васильевки в Запорожской области повредили участок дороги в Крым. Об этом ТАСС сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

«Повреждено дорожное полотно (трасса Москва-Симферополь). Оболочка от снаряда прямо в асфальте», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что после обстрела начался пожар вблизи газовой заправки, который вовремя потушили.

17 июня губернатор Курской области Роман Старовойт показал последствия минометного обстрела села Гордеевка со стороны Украины. На кадрах видны разбитые окна в жилых домах. Кроме того, Старовойт продемонстрировал осколок украинского снаряда, а также воронку в земле от падения одного из из них.

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Марина Совина
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