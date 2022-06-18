WSJ сообщила о серии операций России против возглавляемой США коалиции в Сирии

WSJ: США обеспокоены серией операций России против возглавляемой ими коалиции в Сирии

США обеспокоены действиями России в Сирии из-за якобы проведения российскими вооруженными серии операций против возглавляемой Соединенными Штатами коалиции. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, Россия провела операции в этом месяце, в том числе одну на этой неделе на стратегически расположенной базе в южной части страны. Отмечается, что Россия нанесла авиаудары по гарнизону недалеко от границы Сирии с Иорданией. В материале подчеркивается, что Москва уведомила Вашингтон о готовящемся ударе в ответ на предполагаемое нападение на сирийские правительственные силы через установленную несколько лет назад линию связи. Данное предупреждение продемонстрировало, что американские военные не были цель удара, однако российские силы «преследовали миссию США в Сирии».

Помимо этого, согласно данным WSJ, американцев не было поблизости с базой вовремя нанесения удара, среди военных США и коалиции потерь не было. В то же время подчеркивается, что действия России встревожили американских военных, которые опасаются, что просчет может перерасти в непреднамеренный конфликт между войсками России и США в Сирии.

Ранее спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев рассказал, что Россия обратилась к Турции с просьбой отказаться от проведения военной спецоперации на севере Сирии. Лаврентьев заявил: Москва полагает, что это не решит проблему с безопасностью Турции.