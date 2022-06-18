В России заявили о готовности уничтожать переданную Украине советскую технику

Вице-премьер Борисов раскритиковал передачу Киеву военной техники советского производства

Передача Украине военной техники советского и российского производства является нарушением международных обязательств. С таким заявлением выступил вице-премьер России Юрий Борисов, его слова приводит «Интерфакс».

«Страны НАТО буквально пылесосят со всей Европы, что еще мы в советские времена поставляли в страны Варшавского договора — различное вооружение собирают, ремонтируют, передают ВСУ, запасные части тоже», — сказал он, подчеркнув, что своими действиями европейские страны «наглым образом нарушают все международные обязательства», поскольку поставка вооружений не предусматривает передачу техники третьим сторонам.

Критикуя передачу вооружений Киеву, вице-премьер заверил, что подобная техника будет уничтожена еще до попадания в зону боевых действий.

Ранее посольство РФ назвало передачу Киеву артиллерийских систем безответственностью со стороны США. В ведомстве подчеркнули, что эскалация конфликта может привести к непредсказуемым последствиям.