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Названы плюсы ухода IKEA с российского рынка

Глава ФАС назвал уход IKEA с российского рынка плюсом для российских мебельщиков

Фото: Reuters

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский назвал плюсы ухода шведской компании IKEA с российского рынка. Об этом он рассказал в интервью изданию РБК.

По словам чиновника, IKEA «поджала» рынок под себя из-за чего отечественные производители и торговцы мебели не имели должного развития. Теперь же на рынке появится конкуренция и производители смогут развивать новые направления. Он отметил, что хотя существуют некоторые хорошие производства, компетенции для торговли через центры с аналогичными IKEA услугами не развиты.

«И в этом смысле, может быть, даже плюс будет для развития конкуренции от того, что IKEA приняла такое решение»,— рассказал Шасколькский.

17 июня сообщалось, что сеть магазинов стройматериалов «Твой дом» заинтересовалась покупкой активов шведской IKEA, объявившей об уходе с российского рынка.

IKEA объявила о приостановке работы в России в начале марта. Тогда же закрылись магазины ретейлера. В середине июня компания заявила, что не будет возобновлять работу четырех российских фабрик. При этом деятельность фирменных магазинов пока остается «на паузе».

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Владимир Седов
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