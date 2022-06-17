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«Твой дом» заинтересовался фабриками и магазинами IKEA

«Твой дом» заинтересовался приобретением активов IKEA в России

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Сеть магазинов стройматериалов «Твой дом» заинтересовалась покупкой активов шведской IKEA, объявившей об уходе с российского рынка, и готова рассмотреть такой вариант, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Руководство готово рассмотреть коммерческие предложения по приобретению активов - торговых и производственных площадей, принадлежащих IKEA», — отметила руководитель отдела PR сети Амина Тагиева.

По ее словам, при отсутствии альтернативных рынков сбыта российским фабрикам IKEA в скором будущем может грозить банкротство. В этой ситуации отечественные производители стремятся поддержать предприятия.

IKEA объявила о приостановке работы в России в начале марта. Тогда же закрылись магазины ретейлера. В середине июня компания заявила, что не будет возобновлять работу четырех российских фабрик. При этом деятельность фирменных магазинов пока остается «на паузе».

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Платон Щукин
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