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В ДНР подсчитали нанесенный Украиной ущерб за первые 1,5 года конфликта

В ДНР заявили, что Украина за первые 1,5 года конфликта нанесла ущерб на 600 млрд руб.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Елена Шишкина рассказала, что в республике подсчитали нанесенный Украиной ущерб за первые 1,5 года конфликта. Ее слова передает ТАСС.

По словам Шишкиной, за 2014 год и половину 2015 года сумма нанесенного украинской стороной ущерба составила более 600 миллиардов рублей. Эти цифры подтверждены экспертизами и документами, добавила она. На данный момент работа по подсчету продолжается.

Комиссию по по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной, была создана в 2019 году. «Мы пришли к тому, что все преступления тянут за собой ущерб. Украина наносит ущерб как государству, так и каждому гражданину», — пояснила Шишкина.

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Марина Совина
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