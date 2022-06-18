В ДНР подсчитали нанесенный Украиной ущерб за первые 1,5 года конфликта

В ДНР заявили, что Украина за первые 1,5 года конфликта нанесла ущерб на 600 млрд руб.

Депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Елена Шишкина рассказала, что в республике подсчитали нанесенный Украиной ущерб за первые 1,5 года конфликта. Ее слова передает ТАСС.

По словам Шишкиной, за 2014 год и половину 2015 года сумма нанесенного украинской стороной ущерба составила более 600 миллиардов рублей. Эти цифры подтверждены экспертизами и документами, добавила она. На данный момент работа по подсчету продолжается.

Комиссию по по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной, была создана в 2019 году. «Мы пришли к тому, что все преступления тянут за собой ущерб. Украина наносит ущерб как государству, так и каждому гражданину», — пояснила Шишкина.