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Венесуэла подготовила первую партию нефти для Европы

Reuters сообщило о готовности Венесуэлы отправить первую партию нефти в Европу

Фото: Shutterstock

Венесуэла подготовила к отправке в Европу нефть объемом 650 тысяч баррелей, груз застрахован итальянской компанией Eni. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на центр анализа данных и инфраструктуры финансовых рынков Refinitiv Eikon.

По данным агентства, это первый за два года экспорт сырой нефти в Европу из Венесуэлы, находящейся под санкциями США. Второй танкер уже направляется в Венесуэлу, его планируют загрузить в этом месяце партией нефти объемом 2 миллиона баррелей.

Часть груза могут продать испанской компании Repsol.

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Варвара Кошечкина
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