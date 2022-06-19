Врач-эндоскопист рассказал о риске появления мигрени из-за недолеченной болезни

Врач-эндоскопист Жаров заявил, что недолеченный кишечник может спровоцировать мигрени

Недолеченный синдром раздраженного кишечника может спровоцировать мигрени и другие заболевания, рассказал руководитель эндоскопического центра Коммунарки Андрей Жаров. Его слова прозвучали в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он пояснил, что эта болезнь влияет на общую чувствительность организма. «Согласно исследованиям, чем дольше у человека синдром раздраженного кишечника, чем дольше мы его медикаментозно не купируем, тем больше появляется внекишечных проявлений», — добавил врач-эндоскопист.

В результате пациенты жалуются на дискомфорт в области желудка, общую слабость, болезненные ощущения после полового акта (как правило, у женщин). По словам Жарова, люди ощущают, будто гиперчувствительность кишки переходит в гиперчувствительность всего организма.

Ранее доктор медицинских наук Гетин Уильямс рассказал, что одним из самых ранних симптомов колоректального рака может оказаться вздутие живота. Если пациент жалуется на чередующиеся запоры и диарею, это, по мнению эксперта, может также указывать на опухоль, которая препятствует нормальному прохождению стула через толстую или прямую кишку. Слабость и усталость специалист также считает распространенными признаками развития рака.