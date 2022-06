Врач перечислил самые первые симптомы колоректального рака

ETNT: вздутие живота, диарея или усталость могут оказаться симптомами колоректального рака

Доктор медицинских наук Гетин Уильямс перечислил самые первые симптомы колоректального рака, которые не стоит игнорировать. Об этом сообщает издание Eat This Not That! (ETNT).

Врач отметил, что одним из самых ранних симптомов опасного заболевания может оказаться вздутие живота. Он уточнил, что чувство вздутия или неполного опорожнения кишечника сразу же после дефекации могут быть вызваны колоректальным раком. (В английском языке этот термин охватывает рак прямой и толстой кишки, в том числе лимфому толстого кишечника, в то время как в русском — только злокачественное новообразование толстого кишечника. При чтении этой новости стоит придерживаться английской трактовки термина, — прим. «Ленты.ру»).

Если пациент жалуется на чередующиеся запоры и диарею, это, по мнению эксперта, может также указывать на опухоль, которая препятствует нормальному прохождению стула через толстую или прямую кишку. Слабость и усталость специалист также называл распространенными признаками развития рака.

Также в числе ранних симптомов опасного заболевания Уильямс назвал спазмы или боли в животе, кровь в кале или ректальное кровотечение. Эксперт отметил, что кровотечение может возникнуть из-за того, что рак разрушает кровеносные сосуды в слизистой оболочке толстой или прямой кишки.

Другой важный симптом: изменение толщины стула. Оно может также быть вызвано опухолью, которая частично блокирует толстую или прямую кишку, заставляя фекалии протискиваться через суженную кишку, резюмировал специалист. Он уточнил, что если этот симптом наблюдается на протяжении трех дней, то лучше обратиться к врачу.

Уильямс добавил, что все эти симптомы могут быть вызваны и доброкачественными (нераковыми) состояниями, такими как геморрой или синдром раздраженного кишечника (СРК). Однако если они наблюдаются более нескольких недель, то лучше обратиться к врачу и пройти обследование. Колоректальный рак часто можно вылечить, если его обнаружить на ранней стадии, объяснил врач.

