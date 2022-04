Перечислены пять часто игнорируемых женщинами симптомов рака

Издание ETNT сообщило, что узелки на шее могут быть признаками рака

По словам американских врачей, страх перед онкологическими заболеваниями часто приводит к тому, что люди обычно не обращают внимание на настораживающие симптомы. Группа американских специалистов перечислила онлайн-изданию Eat This, Not That! (ETNT) пять признаков рака, которые наиболее часто игнорируют женщины.

Среди всех названных симптомов специалисты особо выделяют аномальное вагинальное кровотечение. По их словам, именно на него женщины не обращают внимание чаще всего. Кристин О’Коннор, врач Медицинского центра Mercy в Балтиморе, отметила, что любые кровянистые выделения после менопаузы, кровотечение между менструациями или слишком обильные менструальные циклы требуют обязательной консультации со специалистом. «Часто это излечимая проблема или симптом доброкачественного новообразования, но вагинальное кровотечение может быть еще и признаком рака, так что его нельзя игнорировать», — сообщила она.

Доктор Селина Наделман, сертифицированный специалист в области клеточных патологий, напомнила, что риск развития рака щитовидной железы у женщин в три раза больше, чем мужчин, потому ни в коем случае нельзя игнорировать появление шишек на шее. Эксперт пояснила, что узелки и бугорки на передней части шеи встречаются довольно часто, и 90 процентов из них — доброкачественные, но любые новообразования требуют проведения биопсии для исключения онкологических заболеваний.

В свою очередь, врач-онколог Сонал Сура напомнил, что насторожить должны и любые изменения в работе кишечника: диарея, запоры, вздутие, ощущение неполного опорожнения — все это может свидетельствовать о ряде серьезных заболеваний ЖКТ, включая рак толстой кишки. «Часто женщины связывают перебои в работе кишечника с предменструальным синдромом, потому не уделяют им должного внимания. Однако если эти симптомы сохраняются и после начала цикла, лучше обратиться к врачу», — пояснил Сура.

Кроме того, врачи отметили, что одним из признаков рака яичников может стать вздутие живота, а также необъяснимое давление в области от лобковой кости до грудной клетки, которое длится больше двух недель. Также должна насторожить необъяснимая потеря веса без спорта, диет и изменения образа жизни — это может быть один из симптомов лейкемии, лимфомы, рака печени, пищевода, толстой кишки или поджелудочной железы.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Констанденков напомнил о важных симптомах сезонного обострения гастрита, которые нельзя игнорировать. Особое внимание надо обратить на ноющие боли в области желудка и изжогу.