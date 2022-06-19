Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев сравнил обещания ЕС Украине с «ожиданием счастья при коммунизме»

Медведев назвал абстрактными условия вступления Украины в ЕС, выдвинутые Еврокомиссией

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сравнил обещания Евросоюза (ЕС) Украине с «ожиданием счастья при коммунизме». Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Так, политик назвал требования, выдвинутые Еврокомиссией Украине для вступления в ЕС абстрактными. Кроме того, он подчеркнул, что Советский Союз распался до выполнения всех обязательств, которые провозглашала КПСС.

«Ситуация, связанная с наступлением всемирного счастья в Союзе, напоминает мне заклинания, сделанные Еврокомиссией в отношении кандидатства для Украины. Ну ведь пообещали. (...) Пообещали, но с условиями. Типа должны стать лучше, чище. Менее коррумпированными, более развитыми, просветленными, умными. (...) А дальше — как с построением коммунизма. Дата ведь не названа», — отметил он.

Ранее в июне Европейская комиссия (ЕК) опубликовала постановление по заявке Украины на вступление в Евросоюз (ЕС). Чтобы сохранить статус члена в ЕС, Украина должна провести ряд реформ. В их числе — продолжение судебной реформы и реализация реформы Конституционного суда. Кроме того, страна должна принять законы, препятствующие коррупции, олигархии, отмыванию денег. Украина также должна изменить законодательство о национальных меньшинствах.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Стало известно об атаке граничащего с Украиной российского региона с БПЛА
Появились кадры последствий атаки на российский хутор со стороны Украины
Глава Приднестровья назвал условие для примирения с Молдавией
Медведев сравнил обещания ЕС Украине с «ожиданием счастья при коммунизме»
Ректор МГУ высказался о смене системы образования в России
На крыше храма в Петербурге нашли труп
Минобороны сообщило об ударе Украины по своим же подразделениям
Бетербиев высказался о возможности сменить весовую категорию
Минобороны заявило об уничтожении «Калибрами» пункта управления ВСУ
Минобороны сообщило о контроле над населенным пунктом под Северодонецком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.