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Командование украинского батальона «Айдар» сдалось в плен

Народная милиция ЛНР: командование батальона «Айдар» сдалось в плен под Северодонецком

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Боевики украинского батальона «Айдар», в том числе командный состав, добровольно сдались в плен военным Луганской Народной Республики (ЛНР) под Северодонецком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Народной милиции ЛНР.

По его информации, вечером в субботу, 18 июня, завершилась зачистка поселка Метелкино, примыкающего к городу Северодонецку.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что подразделения спецназа «Ахмат» совместно с народной милицией ЛНР освбодили населенный пункт Метелкино, который примыкает к Северодонецку.

Ударная волна


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Марина Совина
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