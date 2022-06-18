Кадыров заявил об освобождении поселка под Северодонецком

Глава Чечни Кадыров сообщил об освобождении примыкающего к Северодонецку поселка Метелкино

Подразделения спецназа «Ахмат» совместно с народной милицией Луганской народной республики (ЛНР) освбодили населенный пункт Метелкино, который примыкает к Северодонецку. Об заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, в освобождении поселка участвовал второй корпус народной милиции ЛНР. За последнюю неделю боевых действий за территорию Метелкино Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными от 600 до 700 военнослужащих, утверждает Кадыров.

Глава Чечни рассказал, что в настоящий момент российские военнослужащие занимаются зачисткой освобожденного населенного пункта от мин и растяжек.

18 июня Кадыров также рассказал о мирных жителях, которые смогли покинуть промышленную зону Северодонецка после удержания украинскими военными. Он заявил, что гражданские не знали о «зеленом коридоре», который Россия открыла для выхода из промзоны. ВСУ специально умолчали об этом, чтобы обвинить российскую сторону, уверен глава Чечни.

Россия 15 июня открыла гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с химкомбината «Азот» в Северодонецке. Минобороны доложило, что гумкоридор будет открыт по направлению в города Сватово Луганской народной республике с 8 утра до 8 вечера.

7 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска полностью освободили жилые кварталы Северодонецка. По его словам, военные продолжают освобождение промышленной зоны города и ближайших населенных пунктов.