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Шойгу заявил о полном освобождении жилой части Северодонецка

Министр обороны Шойгу заявил, что жилые кварталы Северодонецка полностью освобождены

Фото: Aleksey Nikolskyi / Reuters

Российские войска полностью освободили жилые кварталы Северодонецка. Об этом на селекторном совещании заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

Министр обороны сообщил, что Вооруженные силы России продолжают освобождение промышленной зоны города и ближайших населенных пунктов. Также военные развивают наступление в направлении города Попасная, добавил Шойгу.

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По его словам, территория Луганской народной республики освобождена на 97 процентов.

До этого о контроле над жилой зоной города сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. 1 июня он заявил о завершении тотальной зачистки Северодонецка, подчеркнув, что российские бойцы приступили к более тщательной проверке промышленных зон.

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Анастасия Шейкина
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