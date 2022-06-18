Кадыров рассказал о вышедших из промышленной зоны Северодонецка мирных жителях
Часть мирных жителей Северодонецка смогли покинуть промышленную зону после удержания украинскими военными. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«В одном только подвальном секторе, где они находились, удерживаются около 200 человек, среди которых дети, старики и женщины. Про "зеленый коридор", объявленный пару дней назад, они [мирные жители] даже слыхом не слыхивали. Державшие их там националисты намеренно умолчали об этом факте», — заявил Кадыров.
По его словам, жители Северодонецка боятся расправы из-за того, что они хотят покинуть зону боевых действий. Такая ситуация, как утверждает Кадыров, нужна Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы в очередной раз обвинить в происходящем российскую сторону.
Глава Чечни уверен, что жители Украины начинают осознавать сущность властей Киева и их западных сторонников. «Для них жизни простых людей и гроша ломаного не стоят, главное, чтобы карманы набивались ценной валютой», — подытожил Кадыров.
Россия 15 июня открыла гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с химкомбината «Азот» в Северодонецке. Минобороны доложило, что гумкоридор будет открыт по направлению в города Сватово Луганской народной республике с 8 утра до 8 вечера.
7 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска полностью освободили жилые кварталы Северодонецка. По его словам, военные продолжают освобождение промышленной зоны города и ближайших населенных пунктов.