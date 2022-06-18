Кадыров рассказал о вышедших из промышленной зоны Северодонецка мирных жителях

Кадыров сообщил, что часть мирных жителей Северодонецка покинули промышленную зону

Часть мирных жителей Северодонецка смогли покинуть промышленную зону после удержания украинскими военными. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В одном только подвальном секторе, где они находились, удерживаются около 200 человек, среди которых дети, старики и женщины. Про "зеленый коридор", объявленный пару дней назад, они [мирные жители] даже слыхом не слыхивали. Державшие их там националисты намеренно умолчали об этом факте», — заявил Кадыров.

По его словам, жители Северодонецка боятся расправы из-за того, что они хотят покинуть зону боевых действий. Такая ситуация, как утверждает Кадыров, нужна Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы в очередной раз обвинить в происходящем российскую сторону.

Глава Чечни уверен, что жители Украины начинают осознавать сущность властей Киева и их западных сторонников. «Для них жизни простых людей и гроша ломаного не стоят, главное, чтобы карманы набивались ценной валютой», — подытожил Кадыров.

Россия 15 июня открыла гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с химкомбината «Азот» в Северодонецке. Минобороны доложило, что гумкоридор будет открыт по направлению в города Сватово Луганской народной республике с 8 утра до 8 вечера.

7 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска полностью освободили жилые кварталы Северодонецка. По его словам, военные продолжают освобождение промышленной зоны города и ближайших населенных пунктов.