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Автосервис в Крыму снесут после отказа обслуживать российских военных

Отказавшийся обслуживать военных автосервис в Крыму построен незаконно и будет снесен

Фото: Антон Кардашов / Агентство «Москва»

Автосервис в Красногвардейском районе Крыма, где отказались обслуживать автомобиль российских военных, построен незаконно и будет снесен. Об этом РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, о том, что станция техобслуживания является незаконной постройкой, стало известно после проверки. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан ее снести в течение 14 рабочих дней, иначе начнется судебное разбирательство, заявил Константинов.

Ранее в Красногвардейском районе Крыма на одной из станций технического обслуживания отказались чинить машину военных с символикой Z, в ситуации тогда пообещал разобраться глава парламента республики Владимир Константинов. Хозяин сервиса Вилен Сейтосманов уже назвал случившееся недоразумением и пояснил, что на его станции не могут обслуживать фуры.

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Марина Совина
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