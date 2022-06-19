Джо Байден подпрыгнул в ответ на вопрос о самочувствии после падения с велосипеда

Президент США Джо Байден посетил церковь в Рехобот Бич через несколько часов после падения с велосипеда и подпрыгнул в ответ на вопрос встречающих о самочувствии после инцидента. Об этом сообщает РИА Новости.

На распространенном журналистами ролике видно, как Байден вышел из церкви в приподнятом настроении. Некоторые из встречающих спросили у президента, как он себя чувствует, на что он динамично подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх, а затем проследовал в свой лимузин.

Накануне Байден упал с велосипеда в Рехобот-Бич, штат Делавэр. На кадрах прессы видно, как американский лидер подъезжает к журналистам во время велопрогулки и падает набок. После инцидента к президенту сразу приходят на помощь сотрудники Секретной службы США. «Как сказал президент, его нога зацепилась за педаль, когда он слезал, и он в порядке. Медицинская помощь не требуется. Президент рассчитывает провести весь день со своей семьей», — сообщил пул ведомства.