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Россиянам предложат бесплатно пожить в новых квартирах

Руководитель компании «Этажи» Зайцев анонсировал возможность тест-драйва новых квартир

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Россиянам станет доступен тест-драйв новых квартир, которые они запланировали приобрести. Об этом сообщил газете «Известия» руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По его словам, девелоперы готовы предоставить потенциальным покупателям бесплатную возможность временно поселиться в квартире. «Потенциальные покупатели смогут в реальности "примерить" на себя будущую квартиру, оценить качество строительства, шумоизоляцию, удобство района», — сообщил Зайцев.

Он отметил, что подобная практика не носит массового характера, однако интерес к ней начал повышаться. К тому же, по мнению руководителя «Этажей», подобный вариант будет удобен для иногородних покупателей, которым не нужно искать себе дополнительное жилье при приезде на просмотр.

17 июня президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, допустил снижение ставки по льготной ипотеке. По мнению главы государства, в России возможно еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, тем самым достигнув показателя в семь процентов. Такие ставки будут действительны до конца 2022 года.

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Варвара Кошечкина
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