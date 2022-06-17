Президент Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7 процентов

Президент России Владимир Путин допустил снижение ставки по льготной ипотеке. Соответствующее предложение глава государства заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает «РИА Новости».

По словам Путина, на фоне снижения ключевой ставки Центробанком ставки по жилищным кредитам могут стать ниже девяти процентов годовых. «Считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до семи процентов», — заявил президент в ходе выступления на пленарном заседании.

Ранее на ПМЭФ оценили возможность улучшить жилищные условия россиян с помощью ипотеки. Гендиректор компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко отметил, что даже при нулевой ставке почти половина граждан не воспользуются возможностью приобрести недвижимость с помощью ипотеки.

Мутко также сообщил, что выдача ипотечных кредитов в России резко сократилась. В мае 2022 года показатель уменьшился в пять раз по сравнению с мартом. Гендиректор «ДОМ.РФ» считает, что для стабилизации рынка необходимо осуществить переход от антикризисных программ к системным и обратить внимание на объемы жилищного строительства для установления баланса между спросом и предложением.