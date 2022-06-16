В России оценили возможность улучшить жилищные условия граждан с помощью ипотеки

Гендиректор «ДОМ.РФ» Мутко: ипотека не улучшит жилищные условия 40 процентов россиян

Почти половине россиян ипотечные кредиты даже при нулевой ставке не помогут начать жить лучше. Возможность поправить жилищные условия граждан оценил гендиректор компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), его слова передает «РИА Новости».

По словам Мутко, около 40 процентов жителей страны не станут пользоваться и жилищными кредитами. «Они ипотеку, хоть нулевая ставка будет, не возьмут», — заявил он.

Ранее во время ПМЭФ гендиректор «ДОМ.РФ» отметил, что выдача ипотеки в России резко сократилась. По итогам мая показатель сократился в пять раз относительно марта. Мутко считает, что для стабилизации рынка нужно перейти от антикризисных программ к системным.

В июне о сокращении выдачи ипотеки в России заявило и агентство Frank RG. По оценке аналитиков, в мае 2022 года банки выдали 31,5 тысячи жилищных кредитов на сумму в 119,4 миллиарда рублей. Показатель оказался минимальным с февраля 2017 года. В сравнении с апрелем выдача в денежном выражении уменьшилась на 26,7 процента, в количественном — на 36,7 процента.