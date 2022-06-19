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Курс биткоина упал ниже 17 тысяч долларов

Bloomberg: курс биткоина упал до $17 599, это минимум с конца 2020 года

Фото: pixabay.com

Биткоин пробил несколько тщательно отслеживаемых ценовых уровней, достигнув минимума с конца 2020 года — ниже 17 тысяч долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Курс крупнейшей криптовалюты упал на 15 процентов до 17 599 долларов в субботу, 18 июня, что стало рекордным 12-м ежедневным падением подряд, согласно данным агентства. Курс Ether упал примерно на 19 процентов до 881 доллара, что является самым низким показателем с января 2021 года.

Оба лидера криптовалютного рынка упали более чем на 70 процентов по сравнению с историческими максимумами, установленными в начале ноября. Отмечается, что общая сумма ликвидаций на криптовалютном рынке за последние 24 часа составила 435,5 миллиона долларов.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» экономист Николай Кульбака заявил, что падение биткоина обусловлено снижением к нему интереса. «Это актив, ценность которого определяется тем, насколько людям хочется считать его ценным активом. Поэтому его колебания будут и будут большими на протяжении всего времени его существования», — предположил эксперт.

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Марина Совина
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